По словам Паламаря, режима прекращения огня на заводе нет.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал о ситуации на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. По его словам, ежедневно умирают как российские, так и украинские военные.

Об этом он рассказал в интервью ВВС.

"Прямо сейчас происходят интенсивные обстрелы, бомбардировки с самолетов, ствольной артиллерии, работают так называемые "Змеи Горынычи" (реактивные установки разминирования, которые выпускают ракеты для подрыва мин - Ред.). За последнюю ночь мы насчитали более 25 вылетов самолетов, что сбрасывали бомбы. Это, в частности, три стратегических бомбардировщика, это танки, пехота, минометы, снайперы, пулеметчики и тому подобное", - рассказал Пономарь.

По его словам, режима прекращения огня на заводе нет.

"Это очень тяжелая ситуация. Режима прекращения огня нет. Удастся ли нам вывезти сегодня раненых, мы не знаем. Переговоры какие-то продолжаются. Будут ли выполнены договоренности? Сложно сказать. Раненых нужно как можно быстрее эвакуировать. Сегодня (8 мая - ред.) снова много убитых, раненых. Это последствия действий войск Российской Федерации. У нас уже нет хирургических инструментов. Нет возможности оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - заявил он.

Пономарь отмечает, что точное количество военных, остающихся под завалами, неизвестно.

"Количества погибших я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых - около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и количество погибших. Мы даже не знаем, сколько именно тел военных мы не смогли забрать из-под тех завалов. Я считаю, что российской стороне тоже нужно пособирать своих убитых военных. Для этого нужен режим прекращения огня и договоренности обеих сторон о сборе тел погибших. Сейчас на улице уже тепло. Тела начинают разлагаться и отравляют все", - рассказал он.

Также, по его словам, большое количество военных погибают из-за отсутствия должного уровня медицины.

"Наши военнослужащие гибнут каждый день от тяжелых ранений. У нас нет достаточно антибиотиков, перевязочных материалов, у нас нет свежего воздуха. Наш госпиталь бомбардируют. У нас много контуженных. У нас много убитых именно в результате бомбежек. Ситуация просто катастрофическая", - подчеркнул Пономарь.

Он в очередной раз подчеркнул, что раненых нужно немедленно эвакуировать.

"Для этого, в свою очередь, нужно, чтобы наш главнокомандующий приложил все усилия, обратился ко всем международным организациям для оказания помощи нашим солдатам. Они, поверьте, заслужили это. Мы надеемся, что удастся договориться. В любых армиях мира, согласно Женевским конвенциям, принято не стрелять в госпитали. Хоть передвижные, хоть стационарные. У нас другая ситуация. Но надеемся, что благодаря вмешательству третьей стороны ее удастся уладить и эвакуировать раненых, некомбатантов. Речь идет о медиках, которым также нужна помощь", - подчеркнул Пономарь.

Напомним, в полку "Азов" обвинили командира морпехов в попытке бегства из блокадного Мариуполя.

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