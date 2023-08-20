Сергей Наев отметил, что ситуация контролируемая, а разведка не видит угроз по состоянию на сейчас.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на Волынском направлении продолжаются мероприятия по укреплению охраны и обороны государственной границы Украины.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на границе все готово, чтобы уничтожать врага.

По словам Наева, государственная граница Украины плотно заминирована и в сочетании с естественными препятствиями создает зоны непроходимости для вражеских сил.

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"Для врага подготовлено все, что будет уничтожать его и не допускать его прохода вглубь нашей территории. Мы принимаем адекватные меры по усилению охраны и обороны государственной границы. Непосредственно сейчас увеличено количество личного состава пограничников. Также активно развивается система оборонительных рубежей и позиций", - рассказал Наев.

Наев отметил, что ситуация контролируемая, а разведка не видит угроз по состоянию на сейчас.

"В случае роста уровня военной угрозы произойдет усиление как средств огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, так живой силы", – добавил генерал-лейтенант.

Напряжение на северной границе Украины

На северной границе Украины растет напряжение из-за опасений новой атаки - это следствие перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Границу усиливает не только Украина, но и Польша.

В конце июля в ГПСУ рассказывали об атаках вражеских ДРГ в Сумской области.

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