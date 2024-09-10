Российские оккупанты не могут зайти в Часов Яр, отметил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады.

Город Часов Яр (Донецкая область) полностью контролируется Вооруженными силами Украины, количество атак на этот населенный пункт несколько снизилось, но враг не оставляет намерения его захватить.

Об этом сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона. Он сообщил, что на Часовоярском направлении наблюдается уменьшение количества атак, однако это не свидетельствует об изменении плана врага по захвату города. По его словам, враг наносит удары из артиллерийских систем, очень активно работают FPV-дроны, осуществляет штурмы пехотными подразделениями.

Калашников подчеркнул, что Часов Яр полностью подконтролен ВСУ. "Враг не может зайти в город, оборонительный рубеж идет именно по каналу Северский Донец - Донбасс. Он пытается обстреливать то, что остается от города, и это постоянная практика", - добавил пресс-офицер. По его словам, на этом отрезке фронта враг "лбом уперся в линию нашей обороны", и уже почти два месяца нет никаких достижений. "Для него Часов Яр и эта линия обороны оказалась тем самым камнем преткновения, который его остановил, и благодаря которому мы уничтожаем боеспособность тех подразделений, которые непосредственно вовлечены в штурмовые действия", - подчеркнул Калашников.

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При этом сказал, что враг имеет "постоянные фишки" по захвату города к разным датам. "На сегодня, насколько известно, они хотят иметь достижения, то есть захватить Часов Яр до зимы, ну хотя бы до весны, чтобы дальше развивать свое наступление. Но эти даты они могут ставить, а от нас зависит насколько мы им позволим это сделать, поскольку ни одна их дата не выполнялась", - отметил пресс-офицер.

Калашников рассказал, что на их направлении фронта атакуют Силы обороны вражеские подразделения, которые имеют боевой опыт, но в лобовые атаки военное командование России бросает не подготовленных бойцов, и это "мясо прет на наши позиции и пытается количеством продавить нашу оборону".

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Как сообщал УНИАН, пресс-офицер 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин отмечал, что российские оккупанты ежедневно штурмуют малыми пехотными группами позиции ВСУ за каналом в Часовом Яру. Иногда в бой идут захватчики, усиленные техникой. Однако, несмотря на все старания противника, продвижение пока не фиксируются канал Северский Донец - это хорошее оборонительное сооружение, которое предоставляет такую возможность.

Полухин отмечал, что в Часовом Яру логистика из-за работы дронов очень затруднена. Нашим ребятам ежедневно сбрасывают припасы, которые им нужны: вода, еда через дроны. Украинские бойцы стараются лишний раз не показываться на улицах, особенно днем. Передвигаются с учетом маскировочных потребностей.

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