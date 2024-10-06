В Нью-Йорке россияне расстреляли пленных украинских воинов, - 'Азов'

Затем бойцы "Азова" опубликовали видео очередного военного преступления оккупантов.

Российские военные расстреляли пленных украинских бойцов в Нью-Йорке Донецкой области.

Видео жестокой казни украинских воинов опубликовала 12 бригада специального назначения "Азов". На кадрах видно очередное военное преступление российских захватчиков. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений.

Позже бойцы "Азова" взяли в плен одного из группы оккупантов, которая совершила это зверство.

Видео дня

Казнь украинских военнопленных

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление в Украине. На днях захватчики казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

К сожалению, это далеко не первый случай жесткого убийства украинских военнопленных российскими террористами. Враг продолжает совершать военные преступления на нашей земле.

В сентябре российские захватчики показательно убили украинского военнопленного мечом. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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