Подготовленная нация должна стать сдерживающим фактором для агрессора, считает Юрий Федоренко.

Чтобы мобилизация в Украине стала более эффективной, нужно ввести всеобщую военную подготовку для всех граждан, а государство должно создать программу общевойсковой подготовки, уверен командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Фокус.

По словам военного, все должны быть военнообязанными, и подготовка должна начинаться еще в школе и продолжаться до 23 лет. Она, говорит Федоренко, должна включать топографию, тактическую медицину, основы военного дела.

Благодаря такому подходу, по мнению командира батальона, во-первых, удастся предотвратить гибель людей из-за отсутствия квалифицированной домедицинской помощи, во-вторых, мы получим граждан, которые уже готовы к мобилизации и могут эффективно выполнять боевые задачи или другие функции в армии, а в-третьих, получим подготовленную нацию, которая станет дополнительным сдерживающим фактором для агрессора.

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В то же время, по мнению командира батальона, не стоит уменьшать предельный возраст 60 лет, разрешенный для мобилизации. При этом, говорит, важно учитывать, "что в Силах обороны есть разные должности, и состояние здоровья у каждого гражданина может быть разным".

"Например, в самом начале полномасштабной войны мы имели случай - дед Николай, которому было 72 года. Он вел активный образ жизни, был уважаемым человеком, и даже до сих пор мы поддерживаем с ним связь... Но бывает и так, что человеку 45 лет, и он имеет проблемы со здоровьем из-за тяжелого физического труда... Поэтому я считаю, что возраст мобилизации с 60 лет уменьшать не следует. Зато важно качественно оценивать здоровье каждого кандидата и его способность выполнять боевые задачи", - объясняет военнослужащий.

Также, чтобы улучшить процесс мобилизации, утверждает Федоренко, нужно наладить систему рекрутинга, которая "должна быть такой, чтобы каждый гражданин мог выбирать подразделение и должность, не боясь попасть в другое подразделение".

"Однако для этого также нужно улучшить информационную политику, объясняя, что служба в Силах обороны - это шанс защитить свою семью и страну, а не только обязанность", - утверждает военный.

Вместе с тем Федоренко отметил улучшение качества подготовки военнослужащих в учебных центрах благодаря тому, что срок подготовки увеличили до 45 суток.

"Это позволяет новобранцам лучше понять, как действовать в боевых условиях, работать в команде и выполнять задачи... Благодаря таким инициативам мы можем ожидать повышения качества мобилизации и подготовки наших военных. Подготовленные военнослужащие - это залог эффективности, безопасности и успеха на поле боя", - подчеркнул командир батальона.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Генштабе ВСУ говорят, что нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают даже текущие потери, не говоря об увеличении численности Вооруженных сил.

Западные СМИ писали, что отказ президента Украины Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет ухудшил его отношения с Вашингтоном.

Зеленский же выступил против снижения мобилизационного возраста, назвав приоритетом "поставки ракет и снижение военного потенциала России".

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