Дрон MQ-1C Gray Eagle от General Atomics принадлежит к ударным БПЛА, использующим штатные авиационные боеприпасы.

Вооруженные Силы Украины могут пополниться американскими ударными дронами MQ-1C Gray Eagle. Достоверность того, что в Белом Доме согласятся на передачу этих систем, как сообщают западные СМИ со ссылкой на свои источники, достаточно высока.

Этот дрон, в случае его получения ВСУ, станет мощнейшим беспилотным средством в арсенале украинского войска как по разведывательными возможностям, так и по способности уничтожать армию РФ.

Особенности MQ-1C Gray Eagle

В отличие от большинства ударных дронов MQ-1C Gray Eagle создавался по заказу не воздушных сил, а армии США. Американские сухопутные войска еще в 2002 году заказали надежное и мощное беспилотное средство, которое может вести разведку и наносить удары в интересах целой дивизии.

Именно поэтому в 2005 году преимущество было отдано модернизации MQ-1 Predator от General Atomics, который уже успел себя хорошо зарекомендовать и прошел бои в Югославии, Афганистане и Ираке. Но разработка дрона все равно затянулась на четыре года, пока не была достигнута заявленная надежность всех систем.

Конструктивно Gray Eagle от Predator отличается большей максимальной взлетной массой, полезной нагрузкой, а также двигателем. Интересно, что в качестве силовой установки выбран довольно экзотический авиационный дизель.

В обновленной версии БПЛА этот 205-сильный агрегат вместе с увеличенными топливными баками позволяет Gray Eagle находиться в воздухе до 45,3 часа. А с реальной боевой нагрузкой – 36,7 часа.

Разведывательные возможности обеспечиваются мощной оптической прицельной станцией с телевизионным, тепловизионным и лазерным каналами. А что крайне важно, дрон оснащен радаром с синтезированной апертурой, позволяющий обнаруживать цели на земле даже из-за облаков.

А максимальная высота полета более 8,8 км имеет огромное значение для того, чтобы действовать вне зоны поражения некоторых армейских средств противовоздушной обороны.

Что касается дальности управления, то дрон использует спутниковый канал передачи данных, поэтому такого параметра как максимальное удаление от станции управления не существует. Но что очень важно, дрон может передавать изображения и другую разведывательную информацию на терминалы у бойцов прямо на передовой, с которых также можно управлять вооружением дрона.

Ударные возможности MQ-1C Gray Eagle

Поскольку MQ-1C Gray Eagle принадлежит к ударным дронам, то крайне важным его преимуществом является его возможность нести полноценные авиационные средства поражения - противотанковые ракеты AGM-114 Hellfire. Кроме того, он способен использовать высокоточные планирующие бомбы GBU-44/B Viper Strike.

AGM-114 Hellfire в современной воздушной версии имеет дальность полета в 8 км и полуактивное лазерное наведение, которая в некоторых версиях может быть дополнена или полностью заменена на радиолокационную головку самонаведения. Вес ракеты составляет около 50 кг. Старшая версия Gray Eagle могла нести четыре ракеты Hellfire, более новая, по предварительной информации, восемь.

GBU-44/B Viper Strike – относительно новый боеприпас, который первоначально специально разрабатывались для дронов. Это 22-кг планирующая бомба с полуактивной системой наведения. С ее помощью можно уничтожать цели на расстоянии около 10 км. Количество таких бомб аналогично Hellfire.

Но есть еще один очень важный вид вооружения, который может нести этот дрон – до 8 ракет AIM-92 Stinger. Это авиационная версия ракеты в ПЗРК, которая имеет дальность около 8 км и способна эффективно уничтожать такие цели, как вертолеты и БПЛА, а также при определенных стечениях обстоятельств - самолеты.

Таким образом MQ-1C Gray Eagle имеет над Bayraktar TB2 целый ряд решающих преимуществ, что совсем неудивительно из-за совершенно разного класса машин. Если турецкий дрон, в первую очередь, разведчик, имеющий лишь опцию нанесения ударов специальными боеприпасами, то Gray Eagle – полноценная ударная машина. Кроме того, наличие SAR-радара делает его абсолютно независимым от уровня облачности для выполнения, как минимум, разведывательных миссий.

Что касается стоимости, то в 2013 году первая версия MQ-1C Gray Eagle стоила 21,5 млн долларов за комплекс, состоящий из нескольких дронов и станции управления.

Характеристики MQ-1C Gray Eagle