Патрушев выступил с рядом высказываний против стран Запада.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметился странным заявлением об Украине, заявив, что в любой момент там "может полыхнуть".

Так в интервью "Аргументам и фактам" он прокомментировал миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза, развязанный режимами Лукашенко и Путина.

Запад Патрушев обвинил в ведении "политики вмешательства во внутренние дела других стран". По его словам, жители Ирака бегут в ЕС через Беларусь из-за того, что Запад якобы "довел страну до развала". Не забыл представитель режима Путина упомянуть и об Украине.

"Фактически установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент в Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", - заявил он, продолжив свой "спич" описанием ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

В белорусском лагере для мигрантов зафиксирована вспышка COVID-19. Около 100 мигрантов были госпитализированы из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в частности, с тяжелой формой коронавируса.

Автор: Виолетта Орлова