Накануне глава Черниговской ОВА Чаус уточнил, что РФ способна собрать необходимое количество войск на границе достаточно быстро.

Военный эксперт Олег Жданов оценил, стоит ли Черниговской области опасаться повторного наступления армии РФ со стороны границы на фоне заявления главы ОВА Вячеслава Чауса о том, что враг способен сформировать необходимой количество войск достаточно быстро - условно за одну-три недели.

Жданов считает, что Россия может повторить наступление с северного направления лишь через 3-5 лет. Данные сроки "реальны" лишь при одному условии: если Путину удастся "усадить" Украину за стол переговоров и организовать таким образом необходимую оккупантам оперативную паузу.

"Сейчас ВС РФ испытывают проблемы с пополнением личного состава по всей линии фронта, протяженностью 1200 км. Поэтому говорить, что российские войска способны в короткий срок сформировать ударную группировку для повторного вторжения в Черниговскую область, не имеет смысла", - акцентировал военный эксперт "Фокусу".

По его словам, граница Украины вдоль Сумской, Черниговской, Харьковской областей - это тысячи километров дистанции. В пределах общей границы с агрессором находится приблизительно 20 тысяч войск РФ. Иногда Россия стягивает туда пополнение в виде курсантов и устраивает диверсионные вылазки. Но важно помнить, что в начале полномасштабного наступления оккупантам для прорыва к Киевской области понадобилось 40 тысяч военных.

Сейчас украинские границы укреплены, города готовятся к обороне, поэтому России не так просто будет преодолеть встречное сопротивление на своем пути.

"На этих участках фронта мы день и ночь строим инженерные сооружения, мины - для войск это огромное препятствие", - указал Жданов.

Он считает, что для наступления на Черниговскую область РФ должна мобилизовать еще примерно 200 тысяч оккупантов, а чтобы усилить соответствующую способность по всей линии фронта, необходимо собрать еще полмиллиона человек. "Однако в таком случае возникает другая проблема - чем вооружить призывников", - указывает он.

На данный момент военный контингент РФ в Украине составляет около 430-450 тысяч оккупантов. Из них примерно 200-250 тысяч уже на "нуле", напоминает он.

На данный момент все, на что способна Россия, это мелкие обстрелы приграничных территорий для обострения "градуса", чтобы Украине не смогла оттянуть оттуда войска на оперативные участки фронта. Жданов считает, что брать новые войска Путину пока что "неоткуда": его политические амбиции в отношении "захвата" Авдеевки армия РФ до сих пор не смогла удовлетворить, поэтому навряд ли Москва решиться идти на северные границы Украины в момент, когда ее "донецкий" и "херсонский" фронт не показывают результата.

"Брать войска неоткуда. Хотя военкоматы дают до 30 тысяч мобилизованных в месяц", - подытожил он.

Что сказал Чаус о возможностях РФ

Накануне глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что Россия способна в достаточно оперативные сроки сформировать необходимые силы для наступления на область. Он говорил, что речь идет об одной-трех неделях.

При этом Чаус акцентировал, что соответствующая угроза сохранялась и в 2022-2023 годах, поэтому существенных изменений на границе нет.

Глава ОВА также напомнил, что область укрепила свою оборону фортификационными сооружениями, поэтому шанс РФ повторить события прошлого прямо зависит от готовности Украины противостоять ее нападению.

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