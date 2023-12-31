Владислав Селезнев прокомментировал прогноз на январь-феврал от координатора Совета нацбезопасности США Джона Кирби.

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что россияне могут попытаться пойти в наступление на востоке Украины, когда земля промерзнет - на конец января – февраль 2024 года. Военный эксперт Владислав Селезнев не считает, что погодный фактор станет решающим.

"Я не думаю, что погодный фактор станет решающим и критическим, который будет определять возможность или невозможность наступления российской армии. А вот наличие ресурсов, подготовленного, обеспеченного артиллерийской и авиационной поддержкой личного состава – именно эти факторы будут определяющими во время проведения наступательной кампании российской армии этой зимой", - отметил эксперт в комментарии изданию "Обозреватель".

Он напомнил, что у оккупантов достаточно ресурсов и четкие задачи, определенные президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Так что зима будет тяжелой. И я уверен, что вряд ли именно погодный фактор будет влиять на интенсивность боевых действий. Противник будет действовать так: если он будет иметь возможность использовать бронетехнику, он будет ее использовать, если нет, значит, пешком будет отправлять те же штурмовые подразделения на смерть. Мы наблюдаем за тем, что происходит в районе Авдеевки. Как часто мы видели использование там бронетехники? Было всего несколько случаев. А в основном это пехотные "мясные" штурмы. Но разве тотального уровня потери останавливают противника? Нет, не останавливают. Поэтому война будет продолжаться", - объяснил Селезнев.

По его словам, интенсивность боев будет зависеть от того, как быстро россияне успеют подтянуть резервы для продолжения атак.

"Они уверены, что трупами своих солдат смогут достичь успеха. Путина не интересует цена победы, ему нужен результат", - подытожил эксперт.

Война в Украине - сценарии от западных экспертов

Барбара Занчетта из Королевского колледжа Лондона заявила, что перспективы окончания войны в Украине остаются безрадостными. Ситуация на поле боя остается неопределенной. Наступление ВСУ остановилось, но и прорыва РФ тоже нет. Исход зависит от политических решений, которые будут приняты далеко от линии фронта - в Вашингтоне и Брюсселе.

В свою очередь бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что у РФ нет решительного, прорывного потенциала, чтобы захватить Украину, и она сделает все возможное, чтобы удержать то, что смогла захватить, используя время для укрепления обороны.

При этом бывший генеральный директор Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк заявил, что Киев попытается преподнести российским оккупантам новые сюрпризы на поле боя, чтобы вывести их из равновесия в некоторых областях.

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