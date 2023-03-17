Существует два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и повестка для отправки в войска в составе команды.

Если гражданин Украины получил повестку, это еще не значит, что его уже берут в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на заместителя начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки – начальника сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковника Александра Коновалова.

Он отметил, что существует два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и повестка для отправки в войска в составе команды.

"Если гражданин получил повестку, это еще не значит, что его уже берут в ряды ВСУ. Человека вызывают для сличения учетных данных, прохождения медицинской комиссии, проведения профессионально-психологического отбора. Если по состоянию здоровья человек будет непригодным или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет ему вручаться только для уточнения данных или для предоставления определенных документов", - пояснил Коновалов.

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По его словам, после того, как гражданин пройдет все эти мероприятия и будет признан годным по всем критериям, тогда ему вручается повестка на отправку в армию. А мобилизованных, которые не проходили военной службы, направляют в учебные центры.

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30 декабря 2022 г. правительство приняло новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений.

В частности, теперь военнообязанные могут передавать данные военкоматам через приложение "Дія", в частности во время смены места жительства.

9 января в Министерстве цифровой трансформации сообщили УНИАН, что в приложении "Дія", согласно постановлению Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но присылать повестки через этот сервис не планируется.

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