Экс-глава Минэкономики отметил, что проблема кроется в эффективности использования людей армией.

Бывший министр экономики и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов прокомментировал предложение военного Богдана Климчука о мобилизации блогеров Сергея Стерненко, Сергея Притулы, Тараса Чмута, Юрия Бутусова или Игоря Лаченко. Он указал, что возникает конфликт между эффективностью и справедливостью.

"Возникает вопрос конфликта между эффективностью и справедливостью, и, более того, похоже, что справедливость у каждого своя", - написал Милованов на своей странице в Facebook.

При этом он предложил подумать, где блогеры будут эффективнее, -на передовой в штурмовой бригаде, в штабе или в управлении бригадой.

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"Что будет более эффективным, где они принесут больше пользы? Может ли вообще, куда их назначат, будет случайным, как часто бывает в ТЦК? Используют ли они свои связи, чтобы их назначили на должности, где они будут не штурмовать, а делать именно то, в чем они хорошо разбираются? Справедливо ли это, потому что не у всех есть такие связи? Это сложные и важные вопросы. Косвенно здесь идет речь о двух вещах – роли и ответственности публичного человека во время войны и эффективности использования людей армией", - указал Милованов.

Предложение Климчука - с чего все началось

Военный Богдан Климчук высказал мнение, что мобилизация таких инфлюэнсеров как Сергей Стерненко, Сергей Притула, Тарас Чмут, Юрий Бутусов или Игорь Лаченков была бы хорошим примером для подражания.

"Ибо лучшая форма волонтерства сейчас — служба в Силах обороны", — написал Климчук.

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