Ступак убежден, что рекрутинговые центры могут стать альтернативой ТЦК.

Военный эксперт Иван Ступак объяснил, что в Украине есть два полярных мнения относительно расформирования ТЦК.

"Первое. Устали ли люди от ТЦК и скандалов связанных с ТЦК? Безусловно. Нагло себя ведут, бусификация, россияне активно пользуются этими видео, как ТЦКшники в балаклавах, закрывая свое лицо, пакуют людей", - сказал он Радио Свобода.

Аналитик подтвердил, что из-за этого в обществе есть безумное недовольство.

Видео дня

"И отдельная история - это деньги, которые безумно зарабатывают работники ТЦК, отмазывая людей от военной службы. И если выйти сейчас на улицы и спросить мужчин призывного возраста, как вы относитесь к расформированию ТЦК, они скажут, что это надо делать. С одной стороны, да. А с другой - чем заменить эту организацию? Огульно сказать, что мы их запрещаем", - заявил Ступак.

По его мнению, "природа не приемлет вакуума и должна быть альтернативная организация". Он убежден, что рекрутинговые центры могут стать такой альтернативой, а руководители и высшие должностные лица этих центров могут избираться, например, на конкурсной основе. Однако, этот переход должен быть плавным. Эксперт добавил:

"Я к чему веду: не должно быть таких популистских призывов. Кто будет на следующий день после завершения полномочий ТЦК заниматься всеми этими документами? Кто будет отвечать за их сохранность, за сохранность помещений, поддержку работы баз и документов. Это надо делать по-государственному".

Возможность расформирования ТЦК в Украине

Ранее в "Слуге народа" отреагировали на идею реформировать систему ТЦК.

"Я считаю, что то, что касается расформирования, или сокращения ТЦК - это чисто популизм, больше ничего. Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать", - пояснил нардеп Александр Федиенко.

Он добавил, что сейчас в ТЦК еще остались военные, которые имеют ранения или физические ограничения.

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