Новый законопроект не должен противоречить Конституции и нарушать права человека.

Новый законопроект о мобилизации должно готовить правительство, которое должно коммуницировать с военными, чтобы учесть в документе потребности Вооруженных сил Украины. В то же время он не должен противоречить Конституции и нарушать права человека. Об этом в эфире телемарафона сказали заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев и член этого комитета, депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

В частности, Чернев отметил, что комитет поддержал решение правительства об отзыве законопроекта о мобилизации, поскольку он был "сырой".

"Мы со своей стороны предложили ряд положений, которые должны быть изменены. Почему так долго вносится? Этот вопрос, видимо, к Минобороны, потому что они согласовывают все те вопросы, которые мы прорабатывали вместе с ними в комитете", - сказал он.

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По словам Ивченко, правительство внесло законопроект, к которому было "много вопросов и у депутатов, и у министров, хотя на Кабмине за него голосовали".

"Приходили некоторые министры и просили, чтобы мы были адвокатами некоторых норм, которые они не смогли "протянуть" на заседание, в частности министр образования, министр внутренних дел. Законопроект был отозван с нашими правками", - сказал он.

По словам нардепа, теперь Минобороны должно наработать новый законопроект. Далее он должен пройти через правительственный комитет и его должны подать в Верховную Раду. И тогда начнется работа на платформе комитета.

Оба нардепа подчеркнули, что новый законопроект не должен противоречить Конституции и нарушать права человека.

"Нормы нового законопроекта не должны противоречить Конституции и нарушать права человека и я хотел бы, чтобы это была совместная работа ВР и Кабмина, Минобороны", - сказал Чернев.

В то же время Ивченко добавил, что такие законопроекты должен подавать главнокомандующий, или в этом случае - правительство.

"Должны коммуницировать с военными и предлагать нормы, которые им нужны. Должны вместе с Генштабом показывать, что согласовано, что не согласовано и почему именно такие нормы, почему они их усилили или смягчили", - добавил он.

Чернев также надеется, что в новом законопроекте не будет нормы о мобилизации инвалидов III группы.

Законопроект о мобилизации - что известно

В конце 2023 года Кабмин подал в Раду законопроект о мобилизации, который предусматривал усиление мобилизационных мероприятий.

В правительственном законопроекте нашли много "ляпов" и в конце концов Кабмин отозвал документ из Рады. Потом стало известно, что Минобороны уже подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, какие пункты в правительственном законопроекте о мобилизации нарушают права человека. По его словам, нарушением Конституции является добавление ТЦК дополнительных полномочий, а также возможность мобилизации лиц с инвалидностью третьей группы.

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