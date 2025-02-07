Умение быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и быстро реагировать и принимать нужные решения - это то, что умеют геймеры, и то, что нужно в реальном бою.

Настоящая война беспилотников на фронте в Украине мало похожа на популярный шутер Call of Duty, но из геймеров действительно получаются отличные пилоты БПЛА. Об этом в интервью Business Insider рассказали члены специального подразделения беспилотников Typhoon Сил обороны Украины.

Оборудование для управления дронами от первого лица (FPV) действительно мало чем отличаются от игровых систем виртуальной реальности, говорят они. Контроллеры и джойстики очень похожи на гарнитуру, используемую в комплекте с игровыми консолями.

Однако на этом главное сходство и заканчивается. Первое и самое главное, что отличает работу оператора ударного дрона от видеоигры - это последствия. Результатом выполнения миссии становится смерть одних и выживание других людей.

Видео дня

"Люди думают, что управлять военным беспилотником - это как играть в "Call of Duty", пока они не понимают, что возможности перезапуска нет", - сказал оператор дрона.

Кроме того, настоящие боевые операции гораздо сложнее геймплея любого виртуального шутера. Миссия начинается не с запуска дрона, а с анализа технических характеристик беспилотника, который предстоит использовать на этот раз, говорят дроноводы. Бойцы должны учесть погодные условия, активность вражеской РЭБ, разведывательные данные о характере и расположении цели. И при необходимости в дрон надо внести необходимые дополнительные настройки.

"Когда дрон летит, это не прямой путь к цели. Вражеские беспилотники или контрмеры следует рассматривать и избегать, включая удары по дрону или попытки найти и поразить оператора. Это требует "принятия решений за доли секунды - в режиме реального времени", - сказал боец "Тайфуна".

Но правда также заключается в том, что из геймеров часто действительно получаются хорошие операторы. Ведь основное требование к пилоту беспилотника - способность быстро обучаться и адаптироваться к меняющемуся полю боя.

"Из геймеров получаются отличные пилоты беспилотников, потому что они привыкли к быстротечным ситуациям на экране, как и во время реальных операций беспилотников. Они уже имеют опыт быстрого принятия решений, быстрой реакции и управления сложными системами, что является важными навыками в бою", - рассказал командир спецподразделения Typhoon с позывным "Майкл".

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина превосходит Россию в изготовлении FPV-дронов. Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что большое значение имеет не только количество изготовленных беспилотников, но и эффективность их применения.

Авторитетная американская газета The Wall Street Journal отмечает, что сегодня война в Украине по сути своей превратилась в смертельные соревнования с участием российских пехотинцев и украинских дронов-убийц.

Вас также могут заинтересовать новости: