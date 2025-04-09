Эта "птичка" уже работает на фронте и имеет первые результаты в уничтожении как ударных, так и разведывательных беспилотников.

На выставке украинских БПЛА для бельгийской делегации представили новый зенитный беспилотник для уничтожения "шахедов". Название производителя не разглашают, но эта "птичка" уже работает на фронте и имеет первые результаты, пишет Defense Express.

Разработчики отмечают, что истребитель "шахедов" уже работает на фронте и за два месяца уничтожил более 20 ударных дронов и около 10 разведывательных БПЛА.

Проблема типичных FPV-дронов - недостаточная скорость (до 180 км/ч), поэтому для перехвата "Шахедов" нужны новые модели. Производитель раскрыл следующие характеристики этого дрона:

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максимальная высота - 5 км;

скорость - до 200 км/ч;

дальность - не сообщается.

Дрон имеет компоновку "летающее крыло", выполнен из карбона, оснащен электродвигателем и двумя камерами - вероятно, дневной и тепловизионной. Система позволяет измерять расстояние до цели, анализируя сочетание изображений.

Инициация боевой части осуществляется вручную или автоматически при приближении к цели. Такой дрон - более дешевая альтернатива зенитным ракетам для борьбы с дронами-камикадзе, подытожили аналитики.

Новые технологии ВСУ

Украинские военные пытаются действовать нестандартными методами - Силы обороны уже получают дроны на оптоволокне с 20-километровым кабелем и используют боевые модули с искусственным интеллектом, рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский.

"Технологическая составляющая. То, что касается дронов, совершенствование их характеристик, увеличение дальности поражения - мы также начали получать дроны на оптоволокне с кабелем длиной 20 км, что в принципе уравнивает наши шансы с врагом", - подчеркнул военный.

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