Все украинцы должны работать на победу, отметил офицер.

В Украине во время полномасштабной войны "мобилизованным" должно быть все общество - кто-то должен непосредственно воевать, а кто-то - помогать.

На победу должны работать абсолютно все, написал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ("Мосе") в Telegram. По словам воина, еще необходим "нормальный учет, чтобы страна могла мобилизовать тех, кого надо, а не тех, кого удалось поймать". По его словам, привлекать людей в армию нужно в соответствии с тем, какие они имеют знания и умения.

"Люди боятся идти в армию, потому что уверенности в системе отбора, подготовки, распределения задач нет. Более того, истерия вокруг мобилизации создала кучу стереотипов и нереальных опасностей, из-за которых люди стали бояться еще больше...", - подчеркнул "Мосе".

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В центре внимания мобилизация 2024 - новости, которые стоит знать

В начале февраля украинский парламент в первом чтении поддержал проект закона о мобилизации. Позже в документ внесли более 4 тысяч правок. Сообщалось, что в Украине предлагали ввести экономическое бронирование, но такое новшество в Верховной Раде "забраковали".

29 марта стало известно, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. По словам нардепа Романа Костенко, во втором чтении парламентарии могут рассмотреть документ в середине следующего месяца.

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