На предприятии отметили, что есть определенные должности, на которых женщины никак не смогут заменить мужчин.

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК) может остановить свою работу в случае тотальной мобилизации работников-мужчин, которых женщины никак не могут заменить на должности, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ККБК.

"Крупный бизнес, в частности Киевский картонно-бумажный комбинат австрийского Pulp Mill Holding, уже моделирует последствия кадрового дефицита. Опасения остаться без способности обеспечивать необходимые производственные процессы предприятия из-за нехватки персонала, не беспочвенны - сейчас в рядах ВСУ каждый 10-й сотрудник комбината. На участках, где раньше работали преимущественно мужчины, сегодня можно увидеть женщин, ведь ККПК начал программы по профессиональному обучению, благодаря которым можно освоить новую профессию за счет предприятия - например, водителя погрузчика", - рассказали на предприятии.

В то же время там отметили, что есть работники, которых не может заменить никто, потому что освоение, например, профессии машиниста бумагоделательной или картоноделательной машины может занять около пяти лет, поскольку необходимо овладеть рядом поэтапных работ.

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Также незаменимость профессионалов бумажной отрасли обусловлена и тем, что производство бумаги связано с повышенным уровнем шума, температуры, влажности и вибрации, поэтому люди, работающие в цехах, должны быть физически выносливыми. Кроме того, на предприятии есть профессии, где могут работать исключительно мужчины по требованиям охраны труда.

"Поэтому вариант замены их женщинами невозможен. Если таких сотрудников мобилизуют, остановится производство", - предполагают на комбинате.

По прогнозам компании, потребители также могут остаться без санитарно-гигиенической продукции, а крупные производители украинских товаров без картонной тары. Также остановка предприятия может кардинально повлиять на жизнь Обуховской громады, ведь в нее входят 25 населенных пунктов с 50 тысячами населения. Две тысячи из них работает на Киевском КПК. При этом, уменьшатся поступления в местный бюджет, что так негативно повлияет на жизнь общества, отметили на предприятии.

"Учитывая сложные условия мобилизации, Киевский картонно-бумажный комбинат стоит перед серьезными вызовами. Ответ на вопрос, сможет ли предприятие сохранить свою стабильность и в дальнейшем остается открытым. Сможем ли преодолеть кадровый голод и продолжать работу, покажет время", - подытожили в пресс-службе завода.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, Украина должна мобилизовать до конца года 200 тысяч человек. По данным издания Die Welt, с начала войны Украина потеряла шестизначное количество солдат, которые погибли или были ранены и нехватка людей является экзистенциальной проблемой для нашего государства.

В то же время военнослужащий 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады (позывной "Рост") рассказал, что мобилизованные не попадут на передовую раньше, чем через два месяца. Это минимальный срок, который нужен для того, чтобы научить человека базовым навыкам на войне.

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