Западные материальные средства остаются важнейшим решающим фактором для боеспособности украинской армии.

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинской армии восстанавливать и реконструировать имеющиеся подразделения и создавать новые. Впрочем, решающей для украинцев на фронте является западная помощь.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), снижение мобилизационного возраста является одной из многих мер, которые Украина рассматривает в рамках усилий, направленных на создание устойчивого аппарата генерирования сил военного времени.

В то же время всех мобилизованных военнослужащих необходимо обеспечить оружием. Длительные дебаты в США относительно военной помощи Украине и задержки в предоставлении западной помощи могут повлиять на скорость, с которой Украина сможет восстановить истощенные и создать новые подразделения.

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Аналитики ISW отмечают, что западные материальные средства остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь.

Снижение призывного возраста в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля. Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

За данный закон парламент проголосовал 30 мая 2023 года. 304 депутата поддержали тогда законопроект с регистрационным номером 9281.

Законопроект инициировало Министерство обороны Украины. Они отмечали, что во время действия правового режима военного положения нет необходимости в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет. Адвокат Тарас Никифорчук отмечал, что после снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно серьезная большая группа молодых людей, которых можно будет призвать в Вооруженные Силы Украины.

В то же время адвокат Ростислав Кравец отмечал, что украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия. Он отмечал, что мобилизовать принудительно мужчин до 25 лет, которые не проходили службу, запрещено.

Впрочем, если мужчина имеет статус военнообязанного, то мобилизовать его до 25 лет вполне имеют право. Понятия "призывник" и "военнообязанный" часто путают, считая их одним и тем же. Однако это не совсем так.

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