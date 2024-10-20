Галас отметил, что, например, пехота профессиональных армий НАТО, в том числе и США, никогда не воевала в таких условиях, как украинская.

Труднее всего воевать пехотным подразделениям, особенно горно-штурмовым, несмотря на то, что широкое применение дронов заметно изменило войну.

Об этом сказал пресс-офицер 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригадыЯрославГалас в интервью Суспільному. "Пехотинцы находятся на переднем крае - идут на штурмы, отражают атаки, прячутся от артиллерии, управляемых авиабомб, пулеметного и автоматного огня, тех же дронов. Все технологические новинки, которые постоянно появляются в ходе войны, работают в первую очередь против пехоты. То, что приходится выдерживать нашей пехоте, в будущем, наверное, войдет в учебники об экстремальных физических и психических условиях выживания человека", - рассказал он.

Галас отметил, что, например, пехота профессиональных армий НАТО, в том числе и США, никогда не воевала в таких условиях, как украинская, при абсолютном доминировании противника в воздухе, при большом превосходстве артиллерии, боеприпасов, бронетехники, личного состава.

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Пресс-офицер рассказал, что США воюют так - ракетные удары по пунктам управления, полное превосходство авиации, поддержка высокоточной артиллерии и современной бронетехники, быстрая передислокация подразделений, моментальная эвакуация раненых по воздуху прямо с поля боя. "Пехоте под таким щитом гораздо проще выполнять боевые задачи, она несет минимальные потери", - отметил Галас.

Военный задался вопросом, выдержали бы американцы условия, в которых воюет украинская пехота. "Они бы в них просто не воевали. А наши пехотинцы воюют и выдерживают, потому что у них нет выбора. При этом сейчас в пехотных подразделениях абсолютное большинство - мобилизованные, простые люди, пришедшие в ВСУ из гражданской жизни", - подчеркнул пресс-офицер.

Война в Украине: новости

Идеальный момент для уничтожения Керченского моста наступит тогда, когда ВСУ лишат российских захватчиков возможности усиливать свои подразделения через Приазовье, а именно через юг Запорожской и Донецкой областей. Об этом рассказал заместитель начальника штаба ВМС в 2004-2020 годах, капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко.

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