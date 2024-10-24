Попытка решить имеющиеся проблемы за счет молодых парней абсолютно ни к чему не приведет, отметил военнослужащий.

Украине нужно качественно перестраивать армию под современную войну, а не снижать мобилизационный возраст. Такое мнение в интервью УНИАН высказал военнослужащий Игорь Луценко.

Отвечая на вопрос о вероятности снижения мобилизационного возраста в Украине, военный выразил надежду, что этого никогда не произойдет:

"По моим простым наблюдениям на улицах, у нас и так достаточно мужчин призывного возраста, которые не в армии. Надо просто обращать внимание, почему так вышло, что они не в армии. И почему у нас СОЧ стало в армии массовым явлением".

По его мнению, попытка решить имеющиеся проблемы за счет молодых парней абсолютно ни к чему не приведет. Вместо этого нужно качественно перестраивать армию под современную войну, а не думать, как "погасить пожар" дополнительным количеством мобилизованных.

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"Я считаю, что этот вопрос - отвлечение внимания, перекладывание с больной головы на здоровую, мы не смотрим в суть проблемы, которая у нас перед глазами".

Снижение мобилизационного возраста в Украине - другие мнения

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что вопрос о том, необходимо ли снизить мобилизационный возраст до 21 года в Украине, зависит от фазы ведения боевых действий:

"Мы должны готовить всеобщую обученность украинского общества к сопротивлению. А решение по базовым возрастным категориям будет принимать непосредственно командование".

Ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий отмечал, что необходимости снижать мобилизационный возраст в Украине нет, так как в стране имеется "огромный мобилизационный резерв". По его словам, этого резерва достаточно для того, чтобы полностью заменить действующий состав ВСУ.

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