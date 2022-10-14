Российские оккупанты нашли новый источник "пушечного мяса" в Луганской области для войны против Украины. Захватчики на временно оккупированных территориях привлекли к принудительной мобилизации сотрудников "гаи".
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"К принудительной мобилизации (привлекают – ред.) сотрудников "гаи". Номера автомобилей тех, кому отсрочили призыв после получения повестки, вносят в специальную электронную систему, которая позволяет отслеживать мужчину. А затем – на передовую", – написал Гайдай.
Мобилизация в России - что известно
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе, на фоне провалов в Украине. Глава миноброны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.
Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.
После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона россиян выехали из России.
В начале октября в СБУ сообщили, что оккупанты уже перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.
14 октября СМИ сообщили, что самопровосглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в стране для доукомплектации боевых частей.