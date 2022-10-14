Глава Луганской ОВА отметил, что за людьми, которым отсрочили "призыв", постоянно следят.

Российские оккупанты нашли новый источник "пушечного мяса" в Луганской области для войны против Украины. Захватчики на временно оккупированных территориях привлекли к принудительной мобилизации сотрудников "гаи".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"К принудительной мобилизации (привлекают – ред.) сотрудников "гаи". Номера автомобилей тех, кому отсрочили призыв после получения повестки, вносят в специальную электронную систему, которая позволяет отслеживать мужчину. А затем – на передовую", – написал Гайдай.

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Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе, на фоне провалов в Украине. Глава миноброны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.

Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.

После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона россиян выехали из России.

В начале октября в СБУ сообщили, что оккупанты уже перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

14 октября СМИ сообщили, что самопровосглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в стране для доукомплектации боевых частей.

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