Уже в следующем году у врага могут закончиться запасы техники, считает Роман Свитан.

Сотрудничество между КНДР и Россией выгодно для обеих сторон. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Ким Чен Ыну надо было обстрелять свою армию. У него армия десятки лет нигде не воевала. Вроде армия и я, но необстрелянная армия - это непуганые воробьи. Выживших он будет возвращать в качестве инструкторов, базовых моментов. Ким Чен Ын готовится к войне, это вопрос к Южной Корее", - сказал Свитан.

В то же время для Путина это сотрудничество очень важно из-за недостатка оружия, боеприпасов и личного состава, говорит Свитан.

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"В прошлом году он (Путин, - УНИАН) вышел на нулевые складские запасы по боеприпасам. И поэтому начал закупать половину у Северной Кореи. На начало следующего года он также выходит на нулевые складские запасы по технике. И он это четко понимает. Сейчас он будет закупать САУ, баллистические ракеты, технику. И та же проблема с личным составом. Российская армия сейчас теряет больше, чем ставит в войска. В начале года более 1000 россиян становилась в ряды через систему рекрутинга. Их уже нет, 700-800 максимум в сутки приход. А расход более 1500 - вдвое больше. Так что им надо добирать еще где-то пушечное мясо", - добавил Свитан.

Сотрудничество России и КНДР: важные новости

Ранее УНИАН писал, что КНДР планирует отправить в Россию новые войска и оружие. В частности отмечается, что Пхеньян может отправить Путину БПЛА собственного производства.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия могла потерять на фронте более 3000 военных из КНДР. Также Зеленский подтвердил информацию о планах КНДР отправить дополнительные войска в Россию.

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