По словам эксперта, шасси позволяет применять пусковую установку в условиях труднопроходимой местности.

Россия, вероятно, получила от Северной Кореи баллистические ракеты средней, промежуточной дальности Pukguksong-2 ("Полярная звезда"), которые способны нести ядерный заряд, - похожие установки заметили на железной дороге в РФ. Как заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, если информация подтвердится, это "Код красный" для стран Запада.

"На днях в открытых источниках было опубликовано видео из Тюменской области РФ, где по железной дороге транспортировались уже хорошо нам знакомые северокорейские 170-мм САУ Koksan, а также несколько единиц очень странной техники, визуально напоминающей баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2 (KN-15)... Западные разведки проспали передачу северокорейских БРСД России?", - отмечает обозреватель.

Он уточняет, что в западных СМИ пока не было информации о том, что КНДР передает России упомянутые ракеты, однако решил проанализировать, что это за оружие.

Видео дня

Впервые о ракете Pukguksong-2 (KN-15) стало известно в 2017 году, когда на испытательном полигоне Ихари (КНДР) был осуществлен ее успешный пуск. Ее дальность полета составляет, вероятно, от 1 500 до 2 000/2 500 км.

Как отмечает эксперт, эта ракета "впитала" в себя базовые принципы Pukguksong-1, советской жидкостной 1-ступенчатой баллистической ракеты Р-17М "Эльбрус", а также концепцию американской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного и железнодорожного базирования Peacekeeper. Как добавляет Коваленко, она также является дальнейшим развитием Hwasong-7 и Hwasong-10 - северокорейской одноступенчатой мобильной баллистической ракеты средней дальности на жидком топливе.

"Главное отличие от многих других северокорейских баллистических ракет - гусеничное шасси собственного производства, представляющее собой спаренное шасси танка Т-62. Такой тип шасси позволяет более универсально применять пусковую установку в условиях сложного рельефа и труднопроходимой местности", - констатирует специалист.

Он задает вопрос: если эти ракеты переданы РФ, то, в какой комплектации, и возможна ли их переориентация на конвенциональное оружие, а также - применение безъядерного боезаряда не просто как пустой болванки, а как носителя определенной массы взрывчатого вещества.

"На эти вопросы из-за ограниченной и предельно закрытой информации, к сожалению, пока ответа нет. С другой стороны, зная степень развития ВПК и особенно ракетных технологий в КНДР, вряд ли Pukguksong-2 было создано двойного назначения, а потому, если Россия и получила эти ракеты, то именно как пустые болванки - для запугивания и террора", - предполагает обозреватель.

По его информации, перехват таких ракет - функционал заатмосферной ПВО, в частности - комплексы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), о передаче которых Украине партнеры говорят крайне неохотно.

"Откровенно говоря, меня крайне настораживает сам прецедент (возможная передача ракет РФ - УНИАН). Ведь с таким успехом любое неядерное государство может получить от КНДР баллистические ракеты средней дальности с ядерной боевой частью", - акцентирует Коваленко.

В связи с этим он не исключает передачу Pukguksong-2 режиму Николаса Мадуро в Венесуэле, Беларуси, Кубе или Ливии.

"Если подтвердится информация о Pukguksong-2 (KN-15), то это сигнал странам цивилизованного мира - в столь сложном положении вы еще никогда не были, БРСД свободно курсируют между странами-изгоями! И то, что это стало возможным - исключительно ваша вина... И даже сейчас, видя, к чему привела эпоха замороженных конфликтов, вы ретранслируете нарративы, которые побуждают к созданию еще одного такого, но по сравнению со всеми остальными гораздо более опасного и реактивного!", - подчеркивает аналитик.

Он добавляет, что Pukguksong-2 на железнодорожных путях Тюменщины - "Код красный", но не для Украины, а для стран Запада: попытки уклониться от действительности приведут впоследствии к цепочке значительно худших событий с более разрушительными последствиями.

КНДР и Россия - последние новости

Напомним, на одном из эшелонов с военной техникой из КНДР заметили четыре установки, которые сначала идентифицировали как пусковые баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2. По мнению Defense Express, баллистические ракеты Pukguksong-2 (KN-15), которые КНДР могла передать РФ, слишком избыточны для ударов по Украине. Есть вероятность, что их выдадут за "Орешник".

Также сообщалось, что КНДР увеличила поставки оружия в Россию, поэтому Москва платит стране за это своими технологиями. По словам военного, северокорейские боеприпасы поддерживают обороноспособность РФ.

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