Центр противодействия дезинформации уточнил, какова цель обвинений против Украины.

Россия говорит, что убийства в "Крокусе" дело рук Украины, рассчитывая, что таким образом получит согласие общества на новую волну мобилизации.

Центр противодействия дезинформации утверждает, что трагедия в подмосковном Красногорске может оказаться спланированным шагом спецслужб РФ. Обвинения Москвы против Киева красноречиво свидетельствуют об этом, акцентируют там.

Там говорят, мотив Путина заключается в следующем:

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"Чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ. Обвинения Украины, которые звучат из РФ, уже подтверждают эту версию".

В ведомстве напомнили, что возможность терактов на территории России предусматривала разведка США. Американское посольство в РФ информировало, что подобное может произойти в начале марта и призывало своих граждан избегать людных мест.

Аналогичные опасения высказывали посольства Великобритании, Германии и еще нескольких стран Запада, акцентировали там.

Также ЦПД приводит мнение ГУР Украины: там тоже утверждают, что событие в "Крокусе" - сознательная провокация Путина.

Ранее Кремль оправдал войну против Чечни массовым терактом на Каширском шоссе (событие произошло в Москве в 1999 году - тогда агент ФСБ заложил под дом россиян взрывчатку). Поэтому такие кровавые прецеденты уже видели от Путина. Ведомство призвало мир и украинцев не дать ввести себя в заблуждение.

ФСБ выдвинула обвинения Киеву

Сегодня Федеральная служба безопасности России заявила, что террористы, которых с таджикскими паспортами поймали из-за кровавой трагедии в "Крокус Сити Холл", имеют отношение к Украине.

Там утверждают, что после убийства людей те планировали бежать в Украину и имели соответствующие контакты "на украинской стороне".

Напомним, что такое мнение высказывает только Россия. Разведка США говорит, что к теракту причастен ИГИЛ. Украина также на официальном уровне отрицает свое участие в преступлении.

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