По его словам, увеличение "пушечного мяса" сейчас не влияет на процессы существенного повышения эффективности российской армии.

Любое увеличение численности личного состава армии России можно минимизировать использованием систем дальнобойного поражения.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Количество увеличения тупо пушечного мяса сейчас не влияет на процессы существенного повышения эффективности российской армии. Мы видим то, что происходит по участкам фронта. Там, где у нас есть дальнобойные средства поражения и где работает артиллерия, – продвижения российской армии нет. И наоборот, я думаю, что этот вариант использования системы дальнобойного поражения – это один из наших способов минимизировать любое увеличение численности личного состава РФ. Это собственно должно учитываться и нашим военным руководством, и нашими зарубежными партнерами", – пояснил эксперт.

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По словам Згурца, сейчас увеличение количества личного состава оккупационных войск существенно не повлияет на ход войны, поскольку живая сила проигрывает технологиям.

"А что же до тупого набора пушечного мяса в РФ, то думаю, что эффект от этого не будет значительный. Как бы мы не считались с опытом Второй мировой войны – времена изменились. И технологии собственно сейчас значительно существеннее влияют на ход на поле боя, чем просто количественное увеличение личного состава РФ", – подытожил он.

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

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