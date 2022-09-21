По его словам, оккупанты не будут готовить мобилизованных и обеспечивать их необходимым для фронта.

Мобилизованные россияне могут появиться в Украине где-то через три недели, а на формирование условного полка уйдет около двух дней.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт Михаил Притула.

"Россияне не будут готовить мобилизованных. Мы видим на фотографиях военнопленных вещевые мешки 1945 года с привязными на ремешках плащ-палатками - брезентовая ряднина размером 1,5 на 1,5 метра, в которой надо жить. Со всем этим, с каской они идут в бой, так, как бойцы Красной Армии в 1945 году. Это все, что им дается. Больше ничего не надо. Бутылка, лопатка - это вся амуниция, потому что долго жить им на поле боя не надо, соответственно и готовить их там никто не будет", - пояснил он.

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По словам Притулы, России нужно около недели, чтобы умундирувати, экипировать, подписать документы с новыми мобилизованными.

"Для того, чтобы мобилизовать, например, полк в тысячу человек достаточно оргядра в количестве 5-6 человек и они это сделают буквально за 2 дня. Это процессы, которые обученные люди делают быстро. Обмундировать, экипировать, подписать документы - на все это уйдет неделя. Еще неделя -10 дней доставка полка эшелонами с Дальнего Востока. А дальше пешком будут идти до передка плюс бюрократия. Где-то три недели нужно, чтобы мобилизовать более-менее значимую силу и бросить ее в бой", - подытожил эксперт.

Напомним, как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация. По его словам, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

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