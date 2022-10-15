В РФ агитируют срочников переходить на контрактную службу.

Из-за проблем с обеспечением одно из подразделений мобилизованных россиян прибыло в Украину - город Пологи Запорожской области - частично в гражданской одежде.

Об идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"В российских вооруженных силах продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота России начали агитационную работу с личным составом срочной службы относительно перспектив перехода на контрактную службу", - рассказали в Генштабе.

Видео дня

В частности, военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантия службы вне линии соприкосновения.

"Остается проблемным и вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения РФ, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду", - говорится в сводке.

Мобилизация в России 2022 - это надо знать

21 сентября президент РФ Владимир Путин поставил россиян перед фактом - сказал, что в стране с этого же дня стартует частичная мобилизация военных.

Мобилизовать должны были только тех военных, которые находились в запасе. Кроме того, военные еще должны были проходить обучение. Позже не раз сообщалось, что повестки получали не только люди с военным опытом. Также есть сведения, что людей без подготовки почти сразу отправляли на войну с Украиной.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу говорил, что мобилизовать должны были около 300 тыс. россиян. По сведениям росСМИ, количество мобилизованных в России может превысить 1 млн человек.

Позже сообщалось, что в РФ есть серьезные проблемы с обеспечением мобилизованных, в частности, не хватает зимней формы.

Вас также могут заинтересовать новости: