Оно касалось желания воевать в рядах оккупационной армии.

Во временно оккупированном Крыму среди населения растет недовольство принудительной мобилизацией в ряды российской армии.

Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления, ссылаясь на закрытое социологическое исследование, которое провела оккупационная администрация полуострова.

Оккупанты зафиксировали, что у местного населения крайне негативное отношение к мобилизации в ряды армии Российской Федерации. Из-за этого они решили выделить из бюджета больше денег на льготы для мобилизованных.

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"Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на настроения местных", - добавили в Центре нацсопротивления.

Мобилизация в Крыму: что известно

В августе Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за период оккупации в Крыму совершили 16 призывных кампаний, в ряды российской армии призвали по меньшей мере 40 тысяч крымчан.

Прошлой осенью президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на полуострове большинство мобилизационных повесток расписали на киримлы.

На днях в сети сообщили, что задержанным крымским татарам, которые пришли к зданию суда поддержать преследуемых активистов "Крымской солидарности", выдали повестки.

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