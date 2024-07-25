Он рассказал о многочисленных случаях, когда украинцы всеми способами пытаются попасть на военную службу.

В Украине есть большое количество случаев, когда люди всеми правдами и неправдами подделывают результаты ВВК, чтобы пойти на службу в ВСУ.

Об этом рассказал офицер ВСУ Мирослав Гай в эфире Ранок.LIVE, комментируя мобилизационные процессы в стране и разоблачения правоохранителями схемы противоправного увольнения со службы.

"Я знаю большое количество случаев, когда люди всеми правдами и неправдами подделывают свою ВВК, чтобы пойти на службу. Меняют анализы для того, чтобы поменять свой статус с непригодного на ограниченно годный из-за своих патриотических убеждений", - сказал военный.

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Он добавил, что знает большое количество людей, которые бросают работу и семьи, чтобы попасть на военную службу и продолжать выполнять свой конституционный долг. "Большое количество таких случаев. То есть есть и обратные случаи. Почему мы о них не говорим не понятно", - отметил Гай.

Что известно о схеме противоправного увольнения со службы

ГБР информировало, что о подозрении сообщили бывшему военному и работнику коммунального предприятия Каменского городского совета "Центр первичной медико-санитарной помощи №3", которые подделывали документы для незаконного увольнения со службы военнослужащих. Военным фальсифицировали справки о наличии инвалидности у их близких родственников, которые якобы нуждались в присмотре.За поддельную справку брали 80 тыс. грн.

По данным следствия, услугами воспользовалось не менее 18 мобилизованных, 12 из них уже были уволены с военной службы.

Организаторам сделки грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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