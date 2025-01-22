Не стоит "тешить себя иллюзиями" о миротворческих войсках в Украине в обозримой перспективе, отмечает Селезнев.

Любой сценарий ввода в Украину миротворческих войск является одинаково нереальным. Такое мнение военный эксперт Владислав Селезнев высказал в комментарии Украинскому радио.

Эксперт отмечает: главная проблема в том, что на привлечение западных войск к урегулированию войны в Украине нужно иметь мандат - от ООН или НАТО, и это нереально.

"Чтобы получить мандат ООН, надо получить согласие Российской Федерации, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН. Нереально! Мандат под флагом НАТО так же нереально, потому что НАТО всячески избегает любой причастности к российско-украинской войне", - пояснил он.

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Селезнев отметил, что численность введенного миротворческого контингента в таком случае должна быть колоссальная, поэтому не стоит "тешить себя иллюзиями" о миротворческих войсках в Украине в обозримой перспективе.

"Скорее всего, все проблемы, связанные с российско-украинским противостоянием, нам придется решать самостоятельно. И дай Бог, чтобы объемы военно-технической поддержки от наших западных партнеров в этом году были такими, чтобы обеспечили нашу устойчивость и несокрушимость, в том числе во второй половине 25-го года", - отметил он.

Селезнев добавляет, что вариант с прикрытием границы большим количеством западной ПВО - тоже нереален.

"Если бы наши западные партнеры были готовы именно на такой вариант задействования своих сил и средств, то мы бы видели хоть какое-то эхо по этому процессу. А так мы видим, что российские дроны и ракеты залетают на территорию стран НАТО, речь идет и о Румынии, и о Польше, а они не слишком спешат задействовать свою противовоздушную и противоракетную компоненту, чтобы те дроны и ракеты уничтожать", - отметил Селезнев.

Он подчеркнул: стоит смириться с тем, что война с Россией - "это в первую очередь наши хлопоты, наша головная боль... А значит, скорее всего, мы будем и дальше бороться с вражеской армией самостоятельно".

Миротворцы в Украине

СМИ описывали 3 сценария введения миротворцев в Украину - когда западная коалиция формирует Силы быстрого реагирования по линии фронта, которые вступят в бой в случае нападения со стороны РФ; когда западные войска становятся на защиту Украины и высвобождают украинские резервы для борьбы непосредственно на линии соприкосновения; когда Запад защищает границу Украины с помощью ПВО и формирует в приграничных регионах украинские войска под инструктажем стран НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для предотвращения нового нападения России на Украину после любого соглашения о прекращении огня понадобится не менее 200 000 европейских миротворцев. Это примерно равно численности всех вооруженных сил Франции.

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