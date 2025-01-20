Офицер ВСУ о миротворцах: В ближайшее время иностранные войска будут в Украине

Военный не исключает. что это могут быть представители армий Великобритании, Франции или Польши.

В ближайшее время в Украину введут иностранные войска. Такое мнение высказал офицер Вооруженных сил Украины Сергей Шакун в эфире "Новости.Live".

При этом подчеркнул, что неуместно говорить о перемирии, поскольку это не решит проблемы, а лишь даст возможность РФ восстановить силы для будущего наступления.

"Я уверен, что в ближайшее время будут иностранные войска: то ли английские, может, французские, может, польские на территории Украины", - подчеркнул он. По его словам, о привлечении военных сил стран союзников Украины уже давно идет речь. Он напомнил, что некоторые ранее мало верили в то, что в Украину все-таки поступят от союзников, в частности, самолеты - истребители F16, а также боевые танки "Леопарды", современные средства ПВО, но они уже есть у наших Сил обороны.

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Шакун отметил. что Европа понимает, что для защиты Украины нужно больше оружия и людей. "Поэтому уверен, что в ближайшее время может быть такое, потому что наши европейские друзья понимают, что моск*аль потом полезет к ним. Сначала это будет северная граница с Беларусью, а потом, думаю, это будет помощь. Есть надежда", - подчеркнул он.

Миротворческие войска в Украине - прогнозы и заявления

Как сообщал УНИАН, в Европе скептически настроены относительно шансов отправить миротворческие войска в Украину, если к миссии не присоединятся американцы.

По данным "Радио Свобода", где ссылаются на источники, европейские чиновники считают, что будет очень сложно убедить население Европы в необходимости отправить европейских военных в Украину без участия США в миссии.

В частности, один из чиновников напомнил о скептицизме в Чехии и Польше по этому вопросу, а это две страны, которые должны обеспечить достаточно много солдат.

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