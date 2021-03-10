В Кремле уже заявили, что якобы не знают о существовании такого плана.

Мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе, разработанный Украиной, Германией и Францией, будет презентован до конца текущего месяца.

Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас есть план совместных шагов так называемый, который обсуждается в рамках ТКГ. Франция и Германия инициативно разработали собственный план, он называется "кластеры", который предусматривает их инициативы по урегулированию конфликта. Они обсуждаются во время встреч политических советников", - пояснил он.

Читайте такжеРабота ТКГ по Донбассу заблокирована из-за позиции России - ОП

При этом Арестович не стал раскрывать подробности плана.

"План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников. Подробности не разглашаются, это договоренность о конфиденциальности, только после принятия соответствующих соглашений их озвучат", - сказал консультант.

Россия, его словам, "на самом деле прекрасно знает, что происходит".

Мирный план по Донбассу: что известно

Сегодня, в среду, 10 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, он "лежит на столе" и ждет согласования со стороны РФ как участницы переговоров в "нормандском формате".

По словам Ермака, Россия декларирует готовность к прекращению войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украине и возвращению украинских граждан, и этот план соответствует всем указанным критериям.

В Кремле утверждают, что не имеют никакой информации о существовании доработанного плана.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован