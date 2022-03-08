Военные отметили, что поддержка женщин важна сейчас для них слишком важна.

Украинские военные поздравили женщин с международным женским днем. Воины благодарили за поддержку и пообещали мирное небо над головой каждой украинке.

Видео появилось в сети.

"Мирного неба над головой. Желаем, чтобы вы оставались с нами и поддерживали, как сейчас. Спасибо за Вашу поддержку и вашу молитву. Благодаря им мы становимся сильнее. Мирное небо мы вас обеспечим в ближайшее время. С праздником", - сказали военные.

Напомним, что Кабмин разрешил регистрировать браки с военными без их присутствия. Если один из невест военнослужащий, то на период военного положения государственная регистрация брака может проводиться без его присутствия.

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