Факт регистрации брака также может удостоверяться актом о его заключении, который составляет непосредственный командир военнослужащего, отметили в Кабмине.

Если один из новобрачных военнослужащий, то на период военного положения государственная регистрация брака может проводиться без его присутствия.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров №213 "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения".

В постановлении отмечается, что государственная регистрация брака, если один из новобрачных является военнослужащим, может проводиться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния без личного присутствия такого жениха (невесты).

В таком случае заявление военнослужащего, полицейского, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности или работника учреждения здравоохранения о государственной регистрации брака, что одновременно является подтверждением факта предоставления им согласия на брак, подается непосредственному командиру (руководителю).

Он удостоверяет подлинность подписи на заявлении и обеспечивает ее передачу в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, в который подано лично женихом (невестой) заявление о государственной регистрации брака.

Факт регистрации брака, если один из новобрачных является военнослужащим, также может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется непосредственным командиром (руководителем) военнослужащего, и скрепляется гербовой печатью соответствующего органа. Акт может составляться без личного присутствия одного или обоих новобрачных с использованием доступных средств видеосвязи с тем из отсутствующих новобрачных или с обоими отсутствующими новобрачными.

Акт регистрации брака также может удостоверяться актом, который составляется руководителем учреждения здравоохранения, в котором находятся или работают один или оба новобрачных, и скрепляется печатью (при наличии) этого заведения.

Актовая запись о браке составляется отделом государственной регистрации актов гражданского состояния в день получения заявления о государственной регистрации брака от военнослужащего.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались в Украину. Позже Верховная Рада поддержала введение военного положения.

Враг обстрелял военные объекты, использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, атаковал Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что в Украине за время войны уже погибли 406 человек.

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