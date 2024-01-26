Диктатор признал, что так называемая СВО является защитой интересов России.

Сейчас в зоне боевых действий в Украине находится более 600 тысяч российских захватчиков. Как сообщают росСМИ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с курсантами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

"Есть вопросы, требующие дополнительного внимания, решения. Зона боевых действий большая - почти 2 тыс. км. И в зоне боевых действий находится более 600 тысяч человек. Механизм огромный...", - подчеркнул он.

Отмечается, что на встрече со студентами-новобранцами, участвующими в войне против Украины, диктатор отметил, что подставить плечо стране, "себя не жалея" – в характере россиян.

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Он также произнес странную речь о событиях на передовой, где "мины свистят, беспилотники как мухи летают" и "жизнь всегда все расставляет на свои места". В то же время президент РФ утверждает, что война была развязана из соображений защиты интересов России.

При этом Путин сказал, что "фактическим хозяином" Украины после распада СССР были "националисты". Добавил, что РФ якобы не хотела нападать на Украину, но "геополитический противник" России совершил переворот, в частности в 2014 году на Донбассе.

"И начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с нами. ... Все, что происходило, особенно на занятых территориях противником, это геноцид – иначе назвать нельзя. Это истребление людей. Россиян там объявили не титульной нацией. Закон приняли на наших исторических территориях", — разошелся диктатор.

По его словам, так называемая СВО — это попытка прекратить войну, которую Украина сама начала в 2014 году.

Владимир Путин - последние новости

Президент РФ Владимир Путин больше не милует заключенных, которые поехали воевать против Украины. Теперь с ними начали заключать контракты без права их расторжения до конца войны.

Также УНИАН сообщал, что Путин через двое суток прокомментировал падение самолета Ил-76 в России. По его словам, самолет сбила Украина, при этом на его борту находились украинские военнопленные, которые направлялись к месту обмена.

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