Авиация нашего государства за сутки много раз била по противникам.

Силы обороны Украины нанесли новые удары по позициям российских захватчиков.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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В Генштабе напомнили, что ночью противник нанес очередной удар крылатыми ракетами воздушного базирования. "В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены 4 крылатые ракеты", - сказано в сводке.

При этом, в течение суток враг нанес 11 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины двигаются вперед на Таврическом направлении и наносят ощутимые потери российским оккупантам. Уничтожено 11 складов боеприпасов врага и убито 78 российских солдат.

Стоит отметить, что боевые потери врага на сегодня, 27 августа, 2023 года составляют примерно 260 тыс. 820 оккупантов.

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