Россия получит в этой войне результат Гитлера в 1945 году.

В Министерстве обороны Украины заявили, что Россию в войне против Украины ждет результат Гитлера 1945 года.

Соответствующий пост Минобороны разместило в микроблоге Twitter.

"Русисты-реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ждут результатов 1938 года. Вместо этого они получат результат Гитлера в 1945 году", - говорится в сообщении ведомства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты объявили о намерении провести фейкове голосование на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября.

Официальные результаты псевдоголосований захватчики обещают обнародовать 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России".

Стало известно, что Центризбирком Российской Федерации собирается организовать участки для голосования на "референдумах" на территории Российской Федерации.

В то же время глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай убежден, что проведение "референдума" на оккупированных территориях Луганщины откроет путь к всеобщей мобилизации в России.

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