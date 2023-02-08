Ракеты ЗРК С-300 и С-400 - сверхзвуковые, напомнил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, могут ли истребители МиГ-29 и Су-27 сбивать ракеты российских зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

"Нет, не могут, потому что ракеты комплексов С-300 и С-400 - сверхзвуковые. Самолет должен быть в районе вероятного пролета ракеты, находиться на сверхзвуковой скорости, чтобы догнать и перехватить. Поймите, это просто невероятно, какое количество надо самолетов для того, чтобы обеспечить круглосуточное их присутствие в воздухе. Или каждый раз поднимать авиацию в момент применения этих ракет", - заявил он.

По его словам, МиГ-29 и Су-27 - не те модификации самолетов, которые сегодня могут настолько хорошо "видеть небо": "Они воздушный бой ведут с трудом".

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При этом Жданов добавил, что американские истребители F-16 вполне могли бы справиться с такой задачей:

"У F-16 усиленный радар, он может работать в комплексе с противоракетными системами - Patriot SAMP/T (Mamba)".

Американские истребители F-16 - получит ли Украина самолеты

Как писал УНИАН, Украина обязательно получит американские истребители четвертого поколения F-16, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Хотя накануне президент США Джо Байден объяснил, почему Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16. По его мнению, самолеты должны остаться в стране.