О российской атаке межконтинентальной ракетой по Днепру утром 21 ноября сообщили Воздушные силы ВСУ.

Запустив по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), Россия провела демонстрацию возможности ядерного удара, к такому выводу пришли в Defence Express.

Акцентируется, что российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-26 "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" предназначены для доставки оружия массового поражения. А, учитывая то, что МБР, которой РФ атаковала Украину, не нанесла "существенных последствий", этот удар был именно демонстрацией, говорится в публикации.

При этом в Defence Express добавили, что на фоне этого остаются вопросы, в частности о том, куда именно целила Россия и какое оснащение было в ракете:

"Поставить на условный "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" конвенционную фугасную боевую часть в глубокой теории возможно, но не имеет практического смысла из-за огромной стоимости таких ракет. Особенно в условиях, когда большинство целей в Украине в зоне досягаемости российских ОТРК "Искандер" и других средств поражения… Есть вопрос о смысле использования именно ракеты средней или вообще межконтинентальной дальности против Украины даже для нанесения ядерного удара".

В издании предположили, что запущенная российская баллистическая ракета была оснащена имитаторами боевых блоков.

"Также под вопросом, были ли предупреждения о пуске и его направлении США, поскольку анонсирование таких запусков является обязательным условием для предотвращения срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении и запуске ракет в ответ по сценарию встречного ядерного удара", - отмечается в публикации.

Удар России межконтинентальной ракетой - видео

Напомним, как сообщили Воздушные силы ВСУ утром 21 ноября российские войска атаковали город Днепр ракетами разных типов, в том числе межконтитентальной баллистической ракетой.

Отмечалось, что в результате противовоздушного боя удалось уничтожить только шесть крылатых ракет Х-101: "По другим ракетам - без существенных последствий. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала".

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