Заочно сообщено о подозрении городскому голове Волчанска (Харьковская обл.) по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, чиновник, который перешел на сторону РФ, поддержал создание так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области" и добровольно принимал участие в ее деятельности.
3 июня 2022 года в оккупированном Купянске он принял участие в мероприятии, на котором был создан незаконный орган.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. В Северодонецке и в одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Рашисты уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.
Кроме того, враг пытается наступать на направлении Изюм – Славянск. ВС РФ без успеха вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье.
Не прекращаются обстрелы Черниговской и Сумской областей. В течение 15 июня противник открывал огонь по позициям военных из минометов, вел воздушную разведку из БПЛА.
В боях с Россией ВСУ уничтожили уже 32 750 оккупантов и тысячи единиц техники.
По мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.
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