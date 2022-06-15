Чиновник, который перешел на сторону РФ, поддержал создание так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области" и добровольно принимал участие в ее деятельности.

Заочно сообщено о подозрении городскому голове Волчанска (Харьковская обл.) по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник, который перешел на сторону РФ, поддержал создание так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области" и добровольно принимал участие в ее деятельности.

3 июня 2022 года в оккупированном Купянске он принял участие в мероприятии, на котором был создан незаконный орган.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. В Северодонецке и в одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Рашисты уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.

Кроме того, враг пытается наступать на направлении Изюм – Славянск. ВС РФ без успеха вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье.

Не прекращаются обстрелы Черниговской и Сумской областей. В течение 15 июня противник открывал огонь по позициям военных из минометов, вел воздушную разведку из БПЛА.

В боях с Россией ВСУ уничтожили уже 32 750 оккупантов и тысячи единиц техники.

По мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.

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