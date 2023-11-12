Россияне разбираются, как несмотря на беспрецедентные меры безопасности перед проведением совещания, украинским спецслужбам и партизанам удалось реализовать ликвидацию военных в Мелитополе.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о реакции оккупантов на "бавовну" в штабе, где в то же время проходило совещание росгвардейцев и представителей ФСБ.

В эфире телемарафона он отметил, что штаб располагался в офисном центре бывшего завода "Рефма".

"В нижней части города Мелитополя, где находятся несколько промышленных предприятий. Одно из них предприятие, ранее называвшееся завод "Рефма", враг захватил с первых дней оккупации. Там также был один из логистических центров "Новой почты". Именно на базе этого предприятия враг несколько месяцев располагал свою военную технику, склад с боеприпасами. А в офисном центре, непосредственно этого завода, оккупанты размещали свой штаб",- сказал Федоров.

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Мэр Мелитополя подчеркнул, что ликвидация врагов на базе этого предприятия уже происходила ранее несколько раз, но российских военных "это ничему не научило". Оккупанты продолжали организовывать там свои штабные совещания, стараясь перед такими мерами максимально усиливать свою безопасность.

"Да, вчера они организовывали там собрание своих росгвардейцев и фсбэшников напрямую. За несколько часов до этого сбора, они перекрыли этот район на въезд и выезд автомобилей, чтобы обеспечить какую-то немного большую безопасность. Но, не удалось. Как раз, когда все собрались, произошел взрыв и ликвидация врагов. По меньшей мере три военных РФ никогда не могут воевать против наших людей. Также еще большое количество пострадавших", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что взорвавшуюся машину оккупанты через несколько часов оттащили на территорию захваченного районного отделения полиции.

"Враг затем стянул на это предприятие огромное количество быстрых пособий и автомобилей полиции. Поэтому разбираются, каким образом удалось нашим героическим силам сопротивления и спецслужбам ликвидировать врагов, даже в то время, когда они беспрецедентными мерами пытаются охранять друг друга", - добавил детали Федоров.

Мэр Мелитополя рассказал, что российские оккупанты реагируют на каждый случай "бавовны" на временно оккупированной территории, в частности, усиливают репрессии против гражданского населения и разыскивают партизан. Кроме того, пытаются размещать российских военных для проживания рядом с гражданскими жителями, чтобы обезопаситься от действий украинского Движения Сопротивления.

"Прессинг и террор - это то, что продолжает делать враг на территории временно оккупированного юга. Сегодня мы видим, что обыски, занятие домов и квартир, подселение к нашим жителям большого количества российских военных – это характерно как временно оккупированному городу Мелитополю, так и городам, расположенным ближе к линии фронта. На этой неделе в Бердянском районе, в селах враг размещается в домах и квартирах, срывая замки. Или, если оккупанты считают, что наши жители проживают на большой жилой площади, то они просто подселяются. И таким образом прикрываются гражданскими людьми, как "живым щитом", - пояснил действия оккупантов Федоров.

Взрыв в штабе оккупантов в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов, где проходило совещание офицеров ФСБ и Росгвардии, были уничтожены три российских офицера. В ГУР отмечали, что акцию мести оккупантам реализовали представители местного движения сопротивления, все потери врага пока уточняются.

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