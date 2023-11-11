Об этом заявил мэр временно оккупированного Мелитополя.

В Мелитополе фиксируют громкий взрыв, оккупанты перекрыли движение транспорта рядом с военными базами.

Об очередном "хлопке" во временно оккупированном городе Запорожской области сообщил мэр Иван Федоров в 18:51. Уже в 19:31 он уточнил, что Мелитополем на бешеной скорости едут авто силовиков РФ.

"Сейчас жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые враг превратил в военные базы", - добавил он.

Оккупанты меняют логистику, используя Мелитопольский аэродром

В конце октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что Россия начала менять логистику, используя Мелитопольский аэродром, как склад для перевалки боеприпасов.

Оккупанты начали перевозить свое оружие и разворачивать тренировочные базы вдоль Азовского побережья. По логике России, туда ВСУ будет тяжелее дотянуться ударами, указал чиновник.

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