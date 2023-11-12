Взрыв произошел в штабе оккупантов, при этом там как раз проходило совещание офицеров фсб и Росгвардии.

В Мелитополе вследствие взрыва в штабе оккупантов уничтожены три российских офицера. В Главном управлении разведки рассказали подробности вчерашней "бавовны".

"11 ноября 2023 года во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, состоялась в захваченном россиянами помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова (оккупанты называют ее улицей павла судоплатова)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном здании российские оккупанты разместили свой штаб. При этом атака была совершена во время заседания оккупантов - офицеров ФСБ и Росгвардии.

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"В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется", - сообщают в разведке.

Отмечается, что после удара в Мелитополе начался переполох ― на место происшествия с включенными сиренами примчалось много полиции, а впоследствии "они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль".

Взрыв в Мелитополе - что известно

Вчера во временно оккупированном Мелитополе произошел громкий взрыв. Как сообщал мэр города Иван Федоров, жители сообщали о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые враг превратил в военные базы.

По данным Института изучения войны, Главное управление военной разведки Украины было причастно к по меньшей мере одной из трех атак, которые произошли на территории России 10-11 ноября.

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