В Мелитополе вследствие взрыва в штабе оккупантов уничтожены три российских офицера. В Главном управлении разведки рассказали подробности вчерашней "бавовны".
"11 ноября 2023 года во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, состоялась в захваченном россиянами помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова (оккупанты называют ее улицей павла судоплатова)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанном здании российские оккупанты разместили свой штаб. При этом атака была совершена во время заседания оккупантов - офицеров ФСБ и Росгвардии.
"В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется", - сообщают в разведке.
Отмечается, что после удара в Мелитополе начался переполох ― на место происшествия с включенными сиренами примчалось много полиции, а впоследствии "они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль".
Взрыв в Мелитополе - что известно
Вчера во временно оккупированном Мелитополе произошел громкий взрыв. Как сообщал мэр города Иван Федоров, жители сообщали о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые враг превратил в военные базы.
По данным Института изучения войны, Главное управление военной разведки Украины было причастно к по меньшей мере одной из трех атак, которые произошли на территории России 10-11 ноября.