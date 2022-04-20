Иностранцев, воюющих сейчас против захватнических войск России, Медведев не считает "настоящими добровольцами".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Женевские конвенции не распространяются на иностранцев, воюющих сейчас в рядах ВСУ.

Об этом он написал в Telegram.

Иностранцев, которые воюют против захватнических войск России, Медведев не считает "настоящими добровольцами": "Для нас наемники – никакие не добровольцы. Они не законные комбатанты, на них не распространяются Женевские конвенции".

"Настоящие добровольцы – это французский полк "Нормандия – Неман", первая и вторая армия Войска польского, которые брали участие вместе с нами в Берлинской операции в 1945 году, первый Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся бок о бок с Красной армией в годы Великой отечественной войны", – заявил Медведев.

"Поэтому иностранные наемники в Украине, которые не сдадутся нашим войскам вместе со своими наставниками из бандеровцев, подлежат денацификации в первую очередь. Им придется полностью ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых", - добавил друг Путина.

Медведев считает, что бойцам иностранного легиона якобы платят деньги за убийство россиян.

При этом прихвостень российского президента не упомянул, что Россия перебрасывает в Украину террористов из "Хезболлы", набирает новых бойцов в запрещенную ЧВК "Вагнера" и поощряет участие в войне боевиков режима Асада, полностью подконтрольного Кремлю.

Что предшествовало

Этому предшествовали манипуляции российских пропагандистов по обмену Медведчука. Ранее жена арестованного нардепа Оксана Марченко призвала обменять ее мужа на нескольких плененных британских морпехов.

На следующий день федеральные каналы пустили в эфир ролик с солдатами, попросившими Лондон помочь их освобождению. Неизвестно, насколько искренним было это обращение.

Реакция Британии не заставила себя ждать: в парламенте отвергли идею способствовать обмену Медведчука и двух их граждан, поскольку те поехали воевать, нарушив законодательство страны.

Сам Медведчук впоследствии обратился к Путину и Зеленскому с просьбой отдать его России в обмен на жителей и защитников Мариуполя. В Кремле это предложение деликатно не комментируют.

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