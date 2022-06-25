Угроза вражеских ракетных ударов "Калибрами" с моря сохраняется, предупредили в оперативном командовании "Пивдень".

В субботу утром, 25 июня, российские оккупанты из захваченного Крыма нанесли ракетный удар по Николаеву и пригороду девятью ракетами типа "Оникс".

Вражеские ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион", говорится на странице в Facebook оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины.

В ОК предупредили, что сохраняется угроза вражеских ракетных ударов с моря 16 "Калибрами". Кроме того, противник может выпускать ракеты со стратегической авиации и береговых ракетных комплексов, расположенных на захваченной части суши.

"На Змеином продолжается военная операция. Корабельная группировка вражеского флота, укачанная многодневным штормом, держится на безопасном для себя расстоянии от способов поражения Силами обороны…", - говорится в сообщении.

Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в общем ночью 25 июня российские оккупанты выпустили по территории Украины более 50 ракет разных типов.

В частности, противник нанес массированный ракетный удар по Николаеву, были атакованы жилые районы, зоны отдыха мирных горожан и портовая инфраструктура.

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