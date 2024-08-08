С этим связан относительно невысокий процент сбивания баллистики, отметил Грабский.

Россия использует дроны-камикадзе Shahed-136 для "выманивания" украинской ПВО во время массированных ударов, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

"Надо понимать, что "Шахеды", как цель - не настолько дорогостоящая, чтобы на нее реагировать такими ракетами, как Patriot, которые стоят в десятки раз дороже, чем этот "Шахед". Они своим появлением активируют системы ПВО, в том числе и радиолокационные комплексы. Что дает противнику возможность просчитать коридоры пролета, чтобы достичь максимальной эффективности своих уже более мощных ударных средств, таких как "Искандеры", - пояснил Грабский.

Эксперт добавил, что при запуске Shahed-136 РФ активно мониторит деятельность украинской системы ПВО, после чего уже наносит точечные удары баллистическими ракетами.

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"Они пытаются поймать этот момент, когда наши системы ПВО обессилены - не имеют заряженных пусковых установок. Ведь понятно, что нельзя хранить возле пусковой установки десятки ракет. Их надо подвезти, зарядить. И в этот промежуток времени противник применяет баллистические ракеты. Именно поэтому мы видим такой чрезвычайно большой процент сбития дронов и относительно невысокий, хоть и удовлетворительный уровень сбития баллистических ракет", - добавил Грабский.

Российские удары по гражданскому населению

Накануне российские оккупанты запустили в направлении Киевщины 6 баллистических ракет. По мнению военного эксперта Олега Каткова, во время удара враг применил по меньшей мере одну ракету производства КНДР.

Кроме того, на днях российские оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате атаки было повреждено здание поликлиники.

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