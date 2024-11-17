Ветеран российско-украинской войны считает, что украинскому обществу нужно меняться.

В Украине есть острая необходимость выстроить уважение к военным и ветеранам войны. Тем не менее еще большое количество украинцев боятся воевать из-за неопределенности. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, адвокат Маси Найем в интервью проекту "ЛЮДИ".

"Задача всего общества, чтобы победить в этой войне - построить уважение к военной профессии и к ветеранам войны. Люди должны хотеть защищать Украину, но для этого нужно дать уважение", - сказал он.

В интервью ветеран раскритиковал идею ввести экономическое бронирование. Он считает, что это несправедливо по отношению к солдатам, которые уже долгое время находятся на фронте.

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"Понимаю, что экономика нужна, но на фронте ребята сидят. Они ждут, когда будет принято решение, чтобы их заменить. Просто уйти они не могут", - объяснил Найем.

Адвокат заявил, что для повышения мотивации украинцев воевать нужно поставить в приоритет войска и ветеранов среди общества. Он подчеркнул, что несправедливое отношение к бойцам может оттолкнуть людей, которые хотят пойти защищать страну.

Ветеран добавил:

"Я не говорю что уклонисты это хорошо. Уклонисты - это плохо. Уклонисты - это россияне".

Найем рассказал, что есть много людей, которые действительно хотят воевать. Тем не менее, по его словам, им не хватает определенности.

Кроме того, адвокат высказался о несправедливости внутри армии. Он поделился, что есть много случаев, когда обычные солдаты не могут выйти в заслуженные отпуски, а более известные личности получают больше привилегий.

"Война создала пропасть в справедливости. Почему-то многие военные из сельской местности. Многие из них даже не могут получить психологическую помощь, которая им так нужна, в отличие от жителей крупных городов", - подчеркнул ветеран.

Проблема с уклонистами в Украине

Ранее экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что восемь из десяти пойманных ТЦК уклонистов становятся отличными солдатами. По его словам, на фронте люди очень меняются, поскольку начинают понимать, что напротив них есть "конкретное зло".

Кроме того, военный медик 36-й бригады морской пехоты Дмитрий Селютин обратился к уклонистам. Он заявил, что таких людей нужно отправлять за границу без права на возвращение.

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