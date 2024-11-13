Мы должны создать атмосферу нетерпимости к "уклонистам", а не нетерпимости к ТЦК, отмечает ветеран АТО.

Те, кто не нарушают закон о мобилизации, не попадают под "бусификацию", подчеркивает ветеран АТО, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий. Об этом он отметил в интервью для LIGA.net.

"Бусификацию" практикуют потому, что сами не идут. Кого "бусифицируют"? Тех, кто до сих пор не стал на воинский учет или не обновил свои данные. Если ты обновил свои данные, имеешь при себе соответствующий QR и так далее, то тебя не "бусифицируют". Соблюдаешь закон - не попадаешь в бус", - подчеркнул Дикий.

По его словам, законодательство писалось из расчета, что военнообязанный сам приходит в ТЦК по повестке.

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"Ситуацию, что он берет и не приходит, просто в законодательстве не предусматривали... И сейчас на армию взвалили проблему, которую должна решать не она", - отметил Дикий.

Он обратил внимание, что ТЦКашники - очень часто это бойцы, которые воевали и знают как не хватает бойцов на нуле. Дикий отметил:

"Для него это не просто план, который ему спускают. Он знает, что за этим планом стоит, знает насколько реально людей не хватает. А у него ни прав, ни полномочий делать что-то нормально по закону нет. А с него спрашивают, почему в армии нет людей. И вот как он умеет, с поправкой еще и на свои контузии, психологические моменты, так он это и решает".

Он считает правильным, что ТЦК приходит в места большой концентрации мужчин призывного возраста и проверяет военно-учетные документы. При этом подчеркнул, что для тех, кто не является нарушителем закона о мобилизации, это никаких неудобств или неприятностей не приносит. Это не устраивает только "уклонистов".

Дикий подчеркнул, что атмосфера нетерпимости должна быть создана к уклонистам, а не к ТЦК.

"Не кажется ли, что у нас уклонисты слишком комфортно живут? Я считаю, что уклонисты не должны ходить на концерты, не должны ходить в клубы, "висеть" по ресторанам. Если уж они не собираются дальше выполнять закон, то должны сидеть как та мышка где-то там под полом и бояться где-то попасться. И эту функцию замечательную как раз сыграл этот рейд после концерта "Океана Эльзы", - сказал Дикий.

"Бусификация" в Украине

Как сообщал УНИАН, военнослужащий, командир минометной батареи Мирослав Борисенко также прокомментировал "бусификацию" нарушителей закона о мобилизации. Он отметил, что мобилизация - это право государства, поэтому оно имеет право применять насилие.

Ранее Дикий заявил о катастрофической ситуации, связанной с нехваткой личного состава в рядах Сил обороны Украины. По его словам, из-за проблем с мобилизацией украинские военные вынуждены отступать под натиском российских оккупантов

Как известно, 11 октября в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы" во "Дворце спорта" сотрудники ТЦК с полицией массово проверяли документы у мужчин.

Позже офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак сказала, что проверки в публичных местах у граждан военно-учетных документов являются эффективными, поскольку увеличилось количество тех, кто добровольно приходит в Территориальные центры комплектования.

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