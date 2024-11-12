Он отметил, что для украинцев, которые "устали от войны", есть всего два варианта развития событий на будущее.

Военный медик 36-й бригады морской пехоты Дмитрий Селютин, который вернулся из российского плена, резко обратился к уклонистам.

Как заявил Селютин в интервью "Конкуренту", украинцы, которые устали от войны или не хотят донатить, должны идти воевать или уехать из Украины без права на возвращение.

"Это те, кто говорит, что "устали от войны, почему мы должны прятаться дома от ТЦК и почему мы должны сбрасывать деньги, ведь государство обеспечивает". Не хочешь донатить, не хочешь помогать армии - иди туда, и тебе помогут. Два варианта. Или за границу - без права на возвращение. Когда хорошо жилось, все сюда ехали. Плохо стало - уезжают. Странно как-то", - сказал военный.

Новости об уклонистах

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пограничники фиксируют много попыток мужчин призывного возраста незаконно попасть за границу через реку Тиса на Закарпатье. Некоторые из них оказываются смертельными.

Представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко сегодня, 7 ноября, заявил, что с начала полномасштабной войны более 40 человек погибли во время преодоления труднодоступных горных местностей или границы по рекам.

Недавно стало известно, что военный с позывным "Сплит", который сейчас служит связистом пограничного подразделения, защищающего Харьковское направление, год назад пытался переплыть Тису, чтобы покинуть Украину.

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