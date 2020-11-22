На этом посту он заменил Екатерину Зеленко, которую назначили послом в Сингапуре.

Новым спикером Министерства иностранных дел Украины стал Олег Николенко.

Об этом говорится в заявлении МИД в социальной сети Facebook.

"В старшей школе я увлекался иностранными языками, историей и географией. Поэтому сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, а позже - юристом-международником", - отметил Николенко.

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"Мир дипломатии открыл для себя в 2008 году, пройдя конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии", - добавил он.

"Начиная с 2011 года, когда в Ливии вспыхнула гражданская война, задачи изменились. Кое-где в экстремальных условиях наше посольство занималось эвакуацией украинских граждан. Пришлось расстаться с женой и новорожденным сыном на долгих полтора года. Именно в этот период пришло осознанное понимание значения выбранной профессии", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что после возвращения в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

"Дальше профессиональный путь повел меня в сферу многосторонней дипломатии. Следующие пять лет мне выпала возможность работать представителем постоянного представительства Украины при ООН", - подчеркнул он

Во время работы в ООН Николенко был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, принимал участие в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Ранее спикером МИД была Екатерина Зеленко.

По данным источников УНИАН, решение о назначении Николенко было принято уже давно, ожидался официальный указ президента о том, что Екатерина Зеленко станет послом в Сингапуре.

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Автор: Виталий Саенко